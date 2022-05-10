كشف مسؤول في حكومة المرتزقة، الثلاثاء، عن سيناريو “مرعب” ينتظر سكان عدن خلال الايام المقبلة مع وصول العلاقة بين حكومة معين ومالكي الطاقة المشترة إلى مفترق طرق. ودعا صالح الحنشي، مدير إذاعة ابين، الأهالي للاستعداد للسيناريو “الاسواء” خلال فصل الصيف.

وكشف الحنشي في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي كواليس لقاء بين معين عبدالملك رئيس الحكومة الموالية للسعودية وتجار الطاقة وصلت حد التحدي بينهما، متوقعا انهيار منظومة الكهرباء خلال الايام المقبلة بشكل نهائي.

وأوضح الحنشي بان معين ابلغ تجار الطاقة باستغنائه عنهم مع وصول المنحة السعودية ورفض حتى الرد على مطالبهم بشان تسديد مديونية سابقة لشركات الطاقة وذلك بفعل رفض مالكي هذه الشركات بيع وقود بالأجل لحكومة معين.

وكانت ازمة الكهرباء عادت لتعصف بالمدينة الساحلية، التي تشهد اكبر موجة حر، بانقطاع متفاوت وتصاعدي، لكن ازمة الوقود الجديدة قد تدفع نحو انقطاع شامل للتيار ما يضع حياة المواطنين، الذين بدأ غالبيتهم بالمبيت في الشارع، هربا من قيظ الصيف، على المحك.