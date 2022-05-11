أعلنت شرطة المرور عن تنفيذ حملة مرورية ميدانية مشتركة، بين وحدة الضبط المروري ومرور أمانة العاصمة، في عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة، لضبط المخالفين لنُظم وقواعد وآداب السير.

تستهدف الحملة المخالفين من سائقي المركبات العاكسين لخطوط السير، حيث ضبطت الحملة خلال يومين، قرابة 100 سيارة مخالفة في عدد من الشوارع والتقاطعات بالأمانة.

وأوضحت إدارة شرطة المرور في بيان، أن عكس الخطوط تعتبرها بعض القوانين أحد طرق الشروع في القتل، لما يقوم مرتكبها متعمداً بتعريض حياته وأرواح الآخرين إلى خطر مؤكد، ويتسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، الذين تم ضبطهم، حيث أن السيارات المخالفة معرّضة للاحتجاز في المرور لفترات مختلفة.

ولفتت إدارة المرور إلى استمرار الحملة لتشمل مختلف الشوارع في الأمانة للحد من حوادث السير.. مبينة أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، ولن يفرج عنهم إلا بعد بتسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة عليهم، وتجديد كروت الملكية، ومطابقة أرقام اللوحات مع كروت السيارات.

وأفادت بأنه تم اكتشاف وضبط عدد من المخالفين، الذين تبين أن أرقام اللوحات الموضوعة على سياراتهم ليست أرقام اللوحات المصروفة لهم، وأنها لوحات تابعة لسيارات أخرى، وفق الرقم المسجل في كرت الملكية.

ودعت شرطة المرور مالكي وسائقي المركبات إلى الالتزام بالضوابط المرورية بما لا يعرضهم للمساءلة القانونية .. مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.