عاجل الآن.. الطيران اليمنية تتلقى موعد أول رحلة من مطار صنعاء الدولي (تعرف على الموعد والجهة)

عاجل الآن.. الطيران اليمنية تتلقى موعد أول رحلة من مطار صنعاء الدولي (تعرف على الموعد والجهة)

عاجل الآن.. الطيران اليمنية تتلقى موعد أول رحلة من مطار صنعاء الدولي (تعرف على الموعد والجهة)

قالت مصادر إعلامية، أن طيران اليمنية تلقى إشعارا بتسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، إبتداء من الأحد القادم.

كان وافق التحالف على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة من صنعاء، بالسفر لخارج البلاد، مما أزال ذريعة التحالف في تعطيل استئناف الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء بموجب اتفاق هدنة.

من جهته أعلن وزير النقل جهوزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية وكذا التجارية وذلك وفقا للاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية ومنظمة الطيران المدني “الإيكاو”.

وأشار إلى أن مطار صنعاء يقدم خدمات ملاحية جوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن بشكل يومي، بكوادر يمنية مؤهلة بشهادة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية، الذين يغادرون ويصلون مطار صنعاء.

وقال: “مطار صنعاء يعمل بمهنية وحيادية تامة في خدماته الملاحية الجوية والخدمات الأرضية التي يقدمها للرحلات الأممية والمنظمات الإنسانية”.. موضحا أن المطار يستقبل ست إلى سبع رحلات تابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بشكل يومي.