اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني المستشفى الفرنسي في القدس حيث تواجد جثمان الصحفية الفلسطينية المقدسية شيرين أبو عاقلة والتي قتلها الجيش الصهيوني في جنين امس الأول .

وأفاد مصادر اعلامية من رام الله أن قوات العدو اقتحمت المستشفى الفرنسي وحاولت خطف جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة ، قبل ان تجبر الجثمان على السير وحيدا دون مرافقة فلسطينية على متن سيارة الموتى فيما أبقت عشرات المشيعين محتجزين في المستشفى .

واضاف المصدر أن قوات العدو الصهيوني تعتدي بالضرب على مسيرة تشييع شيرين أبو عاقلة وتهاجم المشيعين بقنابل الصوت والغاز، وتسجيل عدد من الإصابات .