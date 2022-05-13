قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنّ “مجاهدونا أمطروا القوات المتوغلة عند منطقة الهدف غرب مخيم جنين صباح اليوم بوابل كثيف من النيران، ضمن سلسلة كمائن استطعنا -بعون الله- عبرها إيقاع قوات “الدفدوفان” في حقل من نار لم يشهدها سابقاً، أدت إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد”.

وأضافت سرايا القدس في بيان صحفي لها، اليوم الجمعة، “أمام البسالة التي أبداها مجاهدونا في الميدان ذهب العدو تجاه المدنيين من البداية، كعادته لإحراز وصناعة نصر وهمي يعود به، تحسباً للفشل المسبق الذي مُني به خلال الأيام، والأشهر الماضية في عملياته في مدينة جنين، لكننا -بفضل الله- أعدناه حاملاً جنوده مجندلين بالدماء”.

وتابعت: “نجدد التزامنا في سرايا القدس بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ووقوف مجاهدينا سداً منيعاً في وجه القوات المعادية، وسنحمي أبناء شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن”.

إلى ذلك قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “مقتل الضابط اعتراف بخيبة جيش العدو وفشله”.

وأكدت أن العدو لم يتمكن من اعتقال المجاهد محمود الدبعي إلا بعد أن فرغت ذخيرته حيث قاوم العدو واشتبك معه لنحو خمس ساعات متواصلة أذاق العدو الويل وأثخن في صفوف جنوده وضباطه.