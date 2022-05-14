لم اجد شئ تختلف فيه السعودية عن اسرائيل ولا اسرائيل عن السعودية ,بل انهم متشابهتان في كل شئ حتي في قتل الصحافيين, ومتشابهتان في كل شئ في تدمير بلادنا العربية ومتشابهتان في كل شئ في نشر الارهاب ومتشابهتان في كل شئ في التدمير والخراب ومتشابهتان في كل شئ في قتل الابرياء ومتشابهتان في كل شئ حتي في قتل الاحرار ومنع الناس من المشاركة في جنائزهم.

1- من اغتيال السعودية لجمال خاشقجي الى اغتياال اسرائيل لشيرين ابوعاقلة الدولتان فوق القانون:

لاخلاف بين السعودية واسرائيل في شئ ودائما هم حلفاء وشركاء في كل شئ وصدق الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب حين قال لولا السعودية ماكانت اسرائيل ,فهم فوق القانون في كل شئ ولايحاسبهم العالم بسبب ان الصهاينة يحكمون العالم وبني سعور صهاينة واسمهم ال مردخاي ولذلك هم فوق القانون مهما ارتكبوا من جرائم ,لقد تذكرت اليوم ان السعودية واسرائيل شركاء في كل شئ حتي في قتل الصحافيين.

وكما لم يستطيع العالم معاقبة قتلة جمال خاشقجي في السعودية فلن يستطيع العالم معاقبة قتلة شيرين ابوعاقلة في فلسطين المحتلة, لان الصهاينة فوق القانون في كل مكان في العالم, لكن علي احرار العالم ان ياخذوا بثار هؤلاء الاحرار شهداء الصحافة الذين قدموا ارواحهم ثمنا للدفاع عن الحق.

2- السعودية واسرائيل فوق القانون:

لم اجد اي دولة في العالم تشبه اسرائيل في جرائمها ضد الشعوب العربية الا السعودية, فقد احتلت اسرائيل فلسطين وسيناء من مصر والجولان من سوريا ونهر الاردن من الاردن وجنوب لبنان الذي تم تحريره, في حين احتلت السعودية البحرين واحتلت اجزاء من اليمن واغتصبت صنافير وتيران من مصر, وقد قتلت الدولتان المتشابهتان ملايين الابرياء من شعوبنا المظلومة دون ان يحاسبهم احد علي جرائمهم.

وانا كمصري اعلم ان اسرائيل قتلت 150 الف جندي مصري وقد شاهدت بنفسي رسالة الملك فيصل للرئيس الامريكي والتي يطالبه فيها بدعم اسرائيل في خوض الحرب علي مصر وسوريا عام 1967, كما ان السعودية قتلت مئات الالاف من المدنيين في اليمن جميعهم من المدنيين دون محاسبة من احد كما قتلت اسرائيل واصابت مئات الالاف من العرب في حروبها ضد الدول العربية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الي متي ستظل السعودية واسرائيل فوق القانون.

3- السعودية واسرائيل وحروبهم علي بلادنا العربية:

لم اجد حربا تخوضها السعودية علي بلادنا العربية الا وتدعمها اسرائيل, ولا حربا تخوضها اسرائيل ضد دولنا العربية اللتذكير من اسس الكيان السعودي هم الانجليز عام 1732 فيما يسمي بالوهابية وزعماؤها هم مردخاي ابن ابراهام جد عصابة بني سعود ال مردخاي وسليمان القرقوزي المعروف بالامام محمد ابن عبدالوهاب, كما ان الانجليز هم من اسسوا الحركة الصهيونية بقيادة ثيودور هرتزل عام 1796, وقد دعم الانجليز الحركتين اليهوديتين, ومكنت الاولي من احتلال الحجاز عام 1733, ومكنت الثانية من احتلال فلسطين عام 1948.

كما ان عبدالعزيز ال سعود حفيد مردخاي ابن ابراهام تنازل عن فلسطين للسير كوكس مندوب بريطانيا في الحجاز عام 1918 اي قبل تمكين اشقائه من احتلال فلسطين ب30 سنه, ونلاحظ هنا دهاء ومكر الانجليز في تمكين اليهود من السيطرة علي الاماكن المقدسة في فلسطين والحجاز ودعم الحركتين اللتين تحولتا الي دولتين فيما بعد وتحالفهم في كل الحروب علي دولنا العربيه فهم يخوضون معا العدوان علي اليمن منذ اكثر من سبعة اعوام وخاضوا الحرب الكونية علي سوريا لاكثر من عشرة اعوام.

ودعموا الدواعش في احتلال العراق وشاركوا معا في العدوان علي لبنان عام 2006 ودعموا معا الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وتعاونوا معا في كل حروبهم علي غزه بداية من حرب العام 2009 الي حرب العام 2021, وتعاونوا معا في كل الحروب علي لبنان بداية من حرب العام 1978 وحتي حرب 2006 وتعاونوا معا في حرب 1973 ضد مصر وكان مهندس ومخطط وممول حرب 1967 علي مصر وسوريا وفلسطين هو الملك فيصل ابن عبد الانجليز ال مردخاي وتعاونوا معا في حرب العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 ودعمت السعودية اسرائيل في احتلالها لفلسطين عام 1984 كما شيطنوا الثورة الاسلامية في ايران منذقيامها وحتي الان وشيطنوا معا حزب الله لانه حقق اول نصر علي اسرائيل وشيطنوا انصار الله لانهم يرفعون شعار الموت لاسرائيل.

4-السعودية واسرائيل يقتلون الصحافيين ويمنعون الناس من السير في جنازاتهم:

لان اجدادهم اليهود كانوا يقتلون الانبياء والمرسلين ويمنعون الناس من السير في جنازاتهم فقد اعتدت اسرائيل اليوم علي المشاركين في جنازة شرين ابوعاقلة وسبق وان منعت السعودية عائلة خاشقجي من العزاء في استشهاد جمال خاشقجي كما تفتل السعودية شباب الشيعة وتمنع الناس من المشاركة في جنائزهم, وكما تحتجز السعودية جثامين الشباب الشيعة وتمنع الناس من تلقي العزاء فيهم فان اسرائيل تحتجز جثامين شهداء فلسطين وتمنع الفلسطينيين من المشاركة في جنائزهم ,وقد تعمدت السعودية خلال عدوانها علي اليمن قصف صالات العزاء والافراح.

لقدذكرت تشابه السعودية واسرائيل في كل شئ فهل يختلفان في شئ ..؟ اتمنى الاجابة.

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الشحات شتا

كاتب مصري