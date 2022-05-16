توجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد بالشكر الخالص الى كل الشعب اللبناني الوفي.

وأضاف في تصريح للمنار أن الشعب عبر بحماسة عن تأييده لنهج المقاومة وخطها السياسي وثقته بقيادته الحكيمة والشجاعة وعبر عن التأييد في كل الدوائر التي تواجد فيها مرشحون لكتلة الوفاء للمقاومة.

وشكر عوائل الشهداء والجرحى والأسرى المحررين وكل الفعاليات واهلنا الذين شاركوا بحماسة في الاستحقاق ليعبروا عن تأييدهم الحازم للمقاومة وقيادتها ونهجها ونوابها.

وأضاف محمد رعد بالقول “أهلنا هم من يستحقون التهنئة وسنواصل جولاتنا ونلقاهم في بلداتهم”.

وأوضح أن “المطلوب الان أن نتوجه الى العمل فأمامنا مجال ضاغط يتطلب الكثير من الجهد”.

وتابع ”نستحضر الوقفات الوطنية للحلفاء وستثبت المقاومة انها الرقم الصعب في البلد والمنطقة”.