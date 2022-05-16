صنعاء تكشف عن أتفاق لتسيير رحلتين يومياً خلال ما تبقى من الهدنة

صنعاء تكشف عن أتفاق لتسيير رحلتين يومياً خلال ما تبقى من الهدنة

كشف نائب وزير الخارجية حسين العزي، عن وجود اتفاق لتسير رحلتين يوميا عبر مطار صنعاء خلال ما تبقى من أيام الهدنة معبرا عن امله من سرعة الوفاء بذلك وعدم العودة لسلوكيات الإعاقة والعرقلة ومؤكدا أن أي تعطيل او إعاقة قد يعني العودة للحرب وهذا امر لا ينبغي او يسمح أي عاقل بحدوثه.

وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الاثنين، ، أن أي تعطيل أو إعاقة قد يعني العودة للحرب وهذا أمر لا ينبغي أن يحدث أو يسمح أي عاقل بحدوثه.

يشار إلى أن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشائف أكد في وقت سابق، أن إدارة المطار طالبت الأمم المتحدة بتعويض الرحلات التي كانت مقررة خلال الأسابيع الماضية

وكان مطار صنعـاء الدولي قد أستقبل، اليوم الإثنين، أول رحلة تجارية منذ بدء الهدنة. بعد مماطلة وعرقة تحالف العدوان السعودي الأمريكي تنفيذ اتفاق الهدنة ومنها بند يقضي بتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى مطار صنعـاء ومنه.