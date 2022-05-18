أُنتخب محمد بن زايد، الذي تولى ولاية عهد الإمارات قبل ثماني سنوات، حاكماً مطلقاً بعد وفاة الشيخ خليفة لتمهيد الطريق أمام مشاريعه الطموحة التي كانت تُرى ملامحها في السنوات الأخيرة.

على عكس أسلافه، يعتبر بن زايد براغماتيًا بين اقرانه من الجيل الجديد من قادة الإمارات، وسعى في السنوات الأخيرة إلى جعل بلاده لاعباً رئيسياً في المنطقة، وهي سياسة أدت إلى توترات مع المملكة العربية السعودية، والتي طالما تطمح لقيادة العالم العربي. منذ أن كان بن زايد مسؤولاً عمليًا عن السياسة الخارجية للبلاد في ولايت عهده، لا يمكن للمرء أن يتوقع تغييرات كبيرة خلال فترة حكمه، وستظل نفس السياسات القديمة في اليمن، التي تخلق توترًا مع إيران، وتطوير العلاقات مع النظام الصهيوني سارية، فسيستمر السعي وراء هذه السياسات بقوة أكبر.

في السنوات الأخيرة، صممت الإمارات قوتها الإقليمية في شكل تحركات جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأجرى بن زايد بعض التغييرات في السياسة الخارجية للدولة تتضمن سياسات التدخل في شؤون دول المنطقة. يمكن لوجود بن زايد على رأس هرم السلطة في الإمارات العربية المتحدة أن يحدث تغييرات جوهرية داخلية في عائلة آل نهيان المالكة. كان لدى بن زايد خلافات كبيرة مع بعض حكام الإمارات في فترة حكمه، وذهبت هذه الخلافات إلى حد المناكفات الكلامية، لكن حاكم البلاد في ذلك الوقت حاول التقليل من هذه الاختلافات.

لكن طموح بن زايد أوضح أنه لن يتسامح مع أي معارضة في تحقيق أهدافه، وبالتالي ستزداد التوترات بين الإمارات. على وجه الخصوص ، سيفتح محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دب، الذي لطالما كان بن زايد معاديًا له، أول جرح من التوترات في هذه الإمارة الاقتصادية. نظرًا لأن دبي منافس جاد لأبو ظبي نظرًا لتطورها التجاري والسياحي، فقد حاولت دائمًا اتباع سياسة مستقلة مع أبو ظبي، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين الإمارتين. حاكم دبي، الذي جمع ثروة كبيرة بفضل التنمية الاقتصادية، اعتبر نفسه مسؤولاً كبيراً في أبو ظبي في السنوات الأخيرة ولم يسمع توجيهات الحكومة المركزية.

منذ اندلاع الحرب اليمنية ، التي كانت الإمارات أحد الجناة الرئيسيين فيها، ازدادت التوترات بين حاكم دبي وبن زايد بسبب الهزائم المتتالية للمرتزقة الإماراتيين، حيث تحملت دبي الكثير من تكاليف الحرب اليمنية، وبذلك وصلت التوترات بين آل مكتوم وبن زايد قد وصلت إلى مرحلة الانفجار. في حالة أزمة قطر، كانت التوترات واضحة بين الإماراتين، ففي حين دعا بن زايد، متأثرًا بالسياسات السعودية، إلى قطع جميع العلاقات مع الدوحة، رأى حاكم دبي أن هذه الخطوة تتعارض مع مصالح الإمارات مع جيرانها.

على الرغم من أن الإمارات السبع تعمل بشكل مستقل في شؤونها الداخلية، لكن وفقًا للتقاليد القديمة في هذا البلد، يجب اتخاذ القرارات في القضايا الإقليمية والدولية بالتشاور مع جميع الإمارات، لكن بن زايد تصرف بشكل تعسفي من خلال انتهاك هذه التقاليد، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين حكام الإمارات وأبو ظبي.

كما أن غضب واستياء حاكم دبي كان إلى جانب جشع بن زايد، لأن هذه القرارات تسببت في أضرار جسيمة للإيرادات التجارية لدبي وأضرت بالصورة الاقتصادية لهذه المشيخة في العالم، وباستمرار هذه السياسات يمكن أن تتدهور مكانتها أكثر، وذلك بعد أن تصدرت الإمارة العالم، بكونها المركز الاقتصادي الأول على الخليج الفارسي في العقدين الماضيين من خلال جذب الاستثمار الأجنبي. وبما أن بن زايد منحاز في السياسة الخارجية، فإن الخلافات بين الحكام الإماراتيين ستزداد في المستقبل، ويمكن رؤية أثرها الأول في دبي.

حيث استخدم بن زايد نفوذه وسلطته من خلال قوة القبائل في دبي للإطاحة بآل مكتوم. لتحقيق أهدافه في الداخل، يحظى بن زايد أيضًا بدعم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني في الخارج، وهي نقطة قوية بالنسبة له ويمكنه استخدام نفوذهما إذا لزم الأمر. نفس الشيء الذي فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية واغتصب منصب ولي العهد بمساعدة الولايات المتحدة.

بالنظر إلى أن بن زايد كان مسؤولاً عن شؤون الإمارات في السنوات الأخيرة ، فلن يكون هناك تغيير كبير في السياسة الخارجية ، لكن إسرافه في منع الإمارات الأخرى من العمل بحرية في قرارات وطنية مهمة أدى إلى تفاقم التوترات وإضعاف المشيخة والمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العالم.