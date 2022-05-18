أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن اثنين من موظفي السفارة الفنلندية في موسكو، هما شخصان غير مرغوب فيهما.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا أنتي هيلانتيرا إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج لرئيس البعثة الدبلوماسية في ما يتعلق بالطرد غير المبرر لموظفي السفارة الروسية في هلسنكي من فنلندا”.

وتابع البيان: ” اتخذ الجانب الروسي قراراً بشأن عدم قبول وجود وإقامة موظفيْن من السفارة الفنلندية في موسكو، كرد فعل على هذه التصرفات من قبل السلطات الفنلندية”.

ويأتي ذلك عقب إعلان فنلندا استعدادها للانضمام إلى حلف الناتو.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنلندي ساولي نينيستيو، في وقت سابق، أنّ “التحول في سياسة فنلندا الخارجية سيكون له أثر سلبي في العلاقات بين البلدين”، مشدداً على أنّ “تخلي فنلندا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئاً”.