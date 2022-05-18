علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي على الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام قوى العدوان حول عرقلة فتح الطرقات في محافظة تعز والتي تحاول من خلالها تحميل الطرف الوطني مسؤولية العرقلة.

وقال الحوثي في تغريده له على “تويتر” في استكهولم حتى هذه رفضها فريق المرتزقة من اجل تعز واصروا على تاجيل الملف. وأضاف” لذلك المزايدة علينا في حب الوطن لن تنطلي على احد ولم نستغرب فهم من رفض من البداية تجنيب تعز الدمار والحرب.