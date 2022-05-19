أعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام يحيى المتوكل، يوم أمس الأربعاء، عن افراج تحالف العدوان لسفينة بنزين جديدة، واحتجز سفينتي غيرها مصرحة للدخول.

وقال المتوكل: تحالف العدوان بقيادة أمريكا يُفرج اليوم عن السفينة “كورنيت” المحملة ب(20 ألف طن ‎بنزين,9 الف طن ‎ديزل).

وأضاف المتوكل، أن ذلك يتزامن مع احتجازه لسفينتي بنزين (قيصر، سي ادور) بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة .

وكانت البوارج الحربية التابعة للعدوان قد احتجز في الثاني عشر من الشهر الجاري السفينة “كورنيت” رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية.