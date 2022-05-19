أعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام يحيى المتوكل، يوم أمس الأربعاء، عن افراج تحالف العدوان لسفينة بنزين جديدة، واحتجز سفينتي غيرها مصرحة للدخول.
وقال المتوكل: تحالف العدوان بقيادة أمريكا يُفرج اليوم عن السفينة “كورنيت” المحملة ب(20 ألف طن بنزين,9 الف طن ديزل).
وأضاف المتوكل، أن ذلك يتزامن مع احتجازه لسفينتي بنزين (قيصر، سي ادور) بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة .
وكانت البوارج الحربية التابعة للعدوان قد احتجز في الثاني عشر من الشهر الجاري السفينة “كورنيت” رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية.