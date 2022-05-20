1-هل لديكم تاريخ مثل تأريخ اليمن هل لديكم رجالا مثل رجال الرجال في اليمن واذا كان لا فلماذا تواصلون حصاره؟

سؤالي لدول العدوان لماذا تواصلون حصار اليمن وقد هزمتم امامه لاكثر من سبعة اعوام, ولماذا تواصلون حصار اليمن رغم هزائمكم الساحقه امام اليمن لاكثر من سبعة اعوام,ولماذا تواصلون حصار اليمن وقد دك اليمن عواصمكم واشعال النيران والحرائق في جميع المواقع الحساسه في اعاصير اليمن وعمليات فك حصار اليمن, ولماذا نقضتم عهودكم التي وقعتموها في الهدنة ولم تسمحوا الا بدخول طائرتين فقط لمطار صنعاء.

فهل لديكم حضارة مثل حضارة اليمن, وهل لديكم تاريخا مثل تاريخ اليمن, وهل لديكم رجالا مثل انصار الله رجال الرجال في اليمن, واذا كان ليس كذلك فلماذا تواصلون حصار سيدكم اليمن الازلي قبل دويلاتكم, والحضاري وانتم بدون حضاره والتاريخي وانتم ليس لكم تاريخ, ونصيحتي لكم فكوا حصار اليمن والا البديل سيكون دمار دويلاتكم المصطنعه من الاستعمار, اليمن له حضارة منذ الالاف السنين شهد له التاريخ وشهدت له الكتب السماوية مثل العهد القديم المعروف بالتوراة والقران وقصة مملكة سبا وملكة سبا ذكرت في التوراه والقران.

كما ان التوراه ذكرت ان عائلات يمنيه حكمت اغلب الدول العربيه مثل مصر وسوريا والعراق, في المقابل ذكر النبي دانيال والنبي محمد والامام علي ان قرن الشيطان سيخرج من نجد, اذا اليمن مكرم وانتم اسفل سافلين, فلماذا تواصلون حصار اليمن الذي سحق كل جيوشكم ومرتزقتكم وارهابكم علي مدار سبعة اعوام, انكم الخاسرون اذا لم تفكوا الحصار والايام القادمه ستكون مؤلمة لمملكة الارهاب ولمشيخة المؤامرات.

2- من مصر اطالب انصارالله في اليمن بعدم تجديد الهدنه الملتزم بها من طرف واحد

من مصر اطالب انصار الله في اليمن بعدم تجديد الهدنه والملتزم بها من طرف واحد هو اليمن, في المقابل لم تلتزم دول العدوان بهذه الهدنه بل تواصل خروقاتها اليومية للهدنه,ولذلك اقول لانصار الله لايجب تجديد هدنه يلتزم بها طرف وينقضها اخر, وطائرة واحده او طائرتين او عشرات الطائرات لاتكفي ولماذا لايتم انهاء حصار اليمن بالكامل وتنسحب جيوش ومرتزقة وارهاب العدوان من الاراضي اليمنية وتعوض دول العدوان اليمن عن الخسائر التي الحقتها به طوال اكثر من سبعة اعوام, ولذلك اطالب انصار الله بعدم تجديد الهدنه الملتزم بها من طرف واحد.

3- مايسمي بالمجلس الانتقالي لايمثل اليمنيين بل يمثل دول العدوان

بعد فشل الشرعية الامريكية السعودية خلال سبعة اعوام قررت دول العدوان اقصاء الشرعية الوهمية التي دمرت اليمن لاجلها وقتلت عشرات الالاف من شعبه, في المقابل استبدلت دول العدوان عميل امريكي سعودي يدعي الفار هادي بعميل امريكي سعودي يدعي رشاد العليمي.

وهذا المجلس هو مجلس للخيانة والعمالة والتبعيه مثله مثل شرعية الفار هادي الوهمية ويشبه الي حد كبير جيش لحد في لبنان الذي كان يعمل لصالح الاحتلال الاسرائيلي ضد اللبنانيين اثناء الاحتلال الصهيوني للبنان.

والعميل دائما يبيع وطنه وارضه وعرضه ودينه للمحتل وهؤلاء باعوا انفسهم للمحتل العدواني علي اليمن وبالتالي هم لايمثلون اليمنيين وسياتي اليوم الذي سيرحلون فيه عن اليمن كما رحلت حكومة اشرف غني العميله عن افغانستان.

4- ايها التأريخ سجل شهادتي لليمن

اقر انا المواطن المصري الشحات محمد شتا بان اليمن هزم العالم بجيوشه وارهابه ومرتزقته خلال اكثر من سبعة اعوام، وشهد العالم انتصار الولاعه اليمنية علي الدبابة الامريكية وهذا لم يحدث في التأريخ.

اشهد ياتأريخ ان انصارالله هزموا كل القوي العظمي وتابعيهم من الاعراب خلال سبعة اعوام من العدوان علي اليمن سجل ياتاريخ ان انصار الله باسلحتهم المتواضعه هزموا اكبر القوي العظمي التي تمتلك احدث الاسلحه في العالم.

سالوني عن اغلي الناس قلت لهم انصارالله سالوني عن اعزالناس قلت لهم انصار الله

قالوا ولماذا قلت لهم لانهم خيرجند الله يمن الثبات والصمود يمن العزيمة والاسود يمن القوة والخلود، وابو جبر يل هو من يقود اليمن هو العربي وليس الاعرابي مثل باقي الاعراب اليمن وحده هو الصامد الصابر الثابت الداعس للارهاب اليمن هو وحده الواقف كالجبال وهو اكبرمقبره لكل الكلاب السودان والسعوديه والامارات والبحرين ومصر وعمان والاردن والمغرب طبعوا مع اسرائيل واقول لكم لو كل الاعراب اعترفوا باسرائيل فان اليمن لن يعترف ابدا باسرائيل.

لم يسجل التاريخ قوه هزمت جيوش ومرتزقة من 6قارات لكنه سيسجل ان انصار الله في اليمن هزموا جيوش ومرتزقه وارهابيون جائوا من 6قارات ليدفنوا في اليمن مقبرة الغزاة اكتب ياتاريخ ان قوة الايمان والعزيمه هي اكبر من كل القوي في العالم وهذا تمثل بقوة ايمان انصار الله في هزيمتهم ل22 جيش ومئات ا لالاف من المرتزقه وعشرات الالاف من الارهابيون فهل يقبلني السيد عبدالملك الحوثي سيد جزيرة العرب ان اكون حوثيا؟

لقد اصبحت الحوثيه شرف لكل عربي وكل مسلم وكل حر في العالم، واصبح شعارهم هو شعار النصر والانتصارات الا يحق لي بعد كل هذا التاييد الالهي، وبعد كل هذه الانتصارات وبعد كل هذه المعجزات وبعد انتصار انصار الله علي انصار العدوان لو لم اكون حوثيا لوددت ان اكون حوثيا.

نعم فالحوثيين هزموا امريكا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل و17 دوله عربيه واسلاميه وهزموا عشرات الجماعات الارهابيه وهزموا مئات الالاف من المرتزقه من 6 قارات علي مدار7 سنوات من الحرب علي اليمن في حرب استخدمت فيها احدث الاسلحه الغربيه والشرقيه في العالم لان الحوثيين اصبحوا سادة العالم نسبا وفعلا وعملا.

فنسبا هم الحوثيين الزيديين الهاشميين الذي ينتهي نسبهم عند رسول الله واصبحوا سادة العالم فعلا وعملا فهم الذين قهروا اعظم قوة في العالم وشركائها وعملائها ومرتزقتها وارهابها انصار الله مثل جدهم علي بن ابي طالب لم يقاتلوا احدا الا قتلوه ولم يصارعوا احدا الا صرعوه.

قالوا عن امام المتقين علي بن ابي طالب عليه السلام انه لم يقاتل احدا الا قتله ولم يصارع احدا الا صرعه وشهد له التاريخ بذلك. من خيبر الاولي الي خيبراليمنية الف مليون سلام وتحية لقمر بني هاشم حفيد رسول البشرية ابوجبريل العظيم قاهر الوهابية والصهيونية وكل فروعهم الارهابية.

ياحفيد رسولنا العدنان وقاهر بن سلمان ياقاهر الامريكان وكل كلابهم في كل مكان ياقاهر كل جبان ياحوثي يابن الانسان يا اقوي من عود الزان اكتب ياتاريخ ان قوة الايمان والعزيمه هي اكبر من كل القوي في العالم وهذا تمثل بقوة ايمان انصار الله في هزيمتهم ل22 جيش ومئات الالاف من المرتزقه وعشرات الالاف من الارهابيون.

اكتب ياتأريخ ان انصار الله كشفوا للعالم ان امريكا ليست قوه عظمي بل هي اوهن من بيت العنكبوت اشهد ياتاريخ ان انصار الله كشفوا للعالم زيف وهشاشة الاسلحة الامريكيه.

اشهد ياتاريخ ان انصارالله هزموا كل القوي العظمي وتابعيهم من الاعراب خلال7 اعوام من العدوان علي اليمن سجل ياتاريخ ان انصار الله باسلحتهم المتواضعه هزموا اكبر القوي العظمي التي تمتلك احدث الاسلحه في العالم انصار الله مثل جدهم الامام علي بن ابي طالب قالوا عنه ماقاتل احد الا قتله وماصارع احد الا صرعه وانصار الله ماقاتلوا عدو الا هزموه وماحاربوا عدوا الا سحقوه وهذا ينطبق علي قول المثل هذا الشبل من ذاك الاسد وانصار الله من امام المتقين علي عليه السلام.

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الشحات شتا

كاتب مصري