توفي الشاعر العراقي الكبير مظفّر النوّاب الجمعة 20مايو2022م عن 88 عاماً في مستشفى في الإمارات إثر صراع مع المرض، ما أثار حزنا عبّر عنه كثيرون في العراق والبلدان العربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

رغم أنّه أمضى سنوات عمره بغالبيتها خارج بغداد، لكنه بقي حاضراً في وجدان العراقيين، كما شكّل النواب رمزاً للشعر العربي الحديث، والشعر الشعبي العراقي، عرف بمناهضته الأنظمة العربية، وانتقاداته اللاذعة للحكّام التي لم يتوانَ عن التعبير عنها عبر قصائده.

حمل شعره أسلوباً خاصاً ومميزاً، وُصف بالقساوة أحياناً، لأن النواب لم يتردد في استخدام الشتائم في قصائده.

وفارق الشاعر الحياة “في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات”، وفق ما أكد مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة بأن يُنقل “جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقد اشتُهر النوّاب الذي ولد في بغداد في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1934، وتخرّج من كليّة الآداب في جامعة بغداد، بقصائده الثورية والمثيرة للجدل، بعدما أمضى سنوات في السجن والغربة، مثل قصيدة “القدس عروس عروبتكم” وقصيدة “قمم” اللاذعتين، أمّا أوّل قصيدة أبرزته في عالم الشعر هي “قراءة في دفتر المطر” في العام 1969.

من هو مظفر النواب

ولد مظفر النواب عام 1934 في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ثم درس في جامعة بغداد وانخرط بعد سنوات في العمل السياسي .

غادر العراق عام 1963 بعد مضايقات النظام الحاكم ، قبل أن يعاد إلى العراق قسرا من قبل “سلطات شاة ايران التي اعتقلته” وهو في طريقه إلى روسيا ويودع في سجن “نقرة سلمان” الشهير جنوبي العراق.

تمكن الهرب من السجن عبر حفر نفق فيه وبقي متواريا عن الأنظار حتى عام 1969 عندما أصدر عفوا عن المعارضين وعاد إلى وظيفته في وزارة التربية العراقية بعد تخرجه من جامعة بغداد.

في عام 2011 عاد إلى العراق بعد فراق أكثر من 40 عاما قبل أن يعود ويغادره وبقي طيلة أكثر من عقد يعاني من مرض عضال.

في قصائده الشعبية والفصيحة وقف إلى جانب الفقراء والكادحين، واشتهرت قصيدته “القدس عروس عروبتكم” التي يشتم فيها الحكام العرب بسبب “تخاذلهم” في الدفاع عن القدس.

والتي جاء فيها:

سنصبح نحن يهود التاريخ

ونعوي في الصحراء بلا مأوى

لن يبقى عربي واحد

إن بقيت حالتنا هذي الحالة

من باع فلسطين وأثرى بالله

سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام

من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة ؟

القدس عروس عروبتكم

فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها ؟؟ ووقفتم تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها

وسحبتم كل خناجركم.. وتنافختم شرفا.. وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض.. فما أشرفكم