ضبطت مباحث أمانة العاصمة عصابة متخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن مباحث الأمانة أن المعلومات التي وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في المباحث، أفادت بتعرض العديد من الأشخاص من مرتادي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، لوقائع احتيال من قِبل عصابة أحد عناصرها سوداني الجنسية، كانت على اتصال وشراكة بأشخاص في السنغال.

واشار إلى أن العصابة قامت بتنفيذ عمليات نصب واستيلاء على أموال النشطاء، بزعم أن لديها مبالغ مالية في طرود مرسلة لهم من الخارج كمساعدات سيتم إرسالها لهم، فيما قامت بالنصب على بعض المواطنين وإيهامهم بأنهم مُلّاك شركة استثمارية، وترغيبهم باستثمار أموالهم في أعمال تجارية مختلفة نظير حصولهم على نسبة 40 بالمائة من الأرباح.

ولفت البيان إلى ان الارباح تلك تحققت في بادئ الأمر حتى استطاعت العصابة كسب ثقة الضحايا الذين بدورهم ضاعفوا مبالغ الدفع ووصل ببعضهم بيع منزله أو سيارته لتسليم الأموال للعصابة مقابل أرباح جديدة لم تتحقق تالياً.

وبيّنت مباحث الأمانة، أن فريق متخصص في التحريات والمتابعة وجمع المعلومات، أسفرت جهوده للتوصل إلى المخططين والمدبّرين لعمليات النصب والاحتيال، إذ تبيّن أن وراء ذلك النشاط ثلاثة أشخاص، أحدهم من الجنسية السودانية، وهم من قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالتعاون مع افراد العصابة المتواجدين في السنغال.

وأكدت، أنه تم ضبط اثنين من متزعمي العصابة احدهم سوداني الجنسية، داعية كافة المواطنين، إلى الحذر، وعدم الانجرار وراء اكاذيب وخدع النصابين حتى لا يقعوا فريسة في شرك عملياتهم المشبوهة، والإبلاغ عن أي عمليات مماثلة.