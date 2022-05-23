اغتيل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه في شرق طهران، اليوم، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأوردت الوكالة أن «صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران».

وفي وقت سابق، ذكرت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» (شبه الرسمية) أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقى القبض عليهم.

وفي بيان، قالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري: «بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفّقة من خلال شبكة من البلطجية».