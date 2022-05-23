تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمكان سقوط الطائرة التجسسية المقاتلة في جولة الرويشان في العاصمة صنعاء.

واظهرت الفيديوهات بعض الاضرار ووقع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اعلنت على لسان ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع عن تمكن الدفاعات الجوية بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع في سماء العاصمة صنعاء

وقال العميد سريع “دفاعاتنا الجوية تتمكن -بفضل الله- قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.”