عاجل الأن.. مصدر عسكري في العاصمة صنعاء يكشف سبب الأنفجار العنيف الذي هز العاصمة قبل قليل

هز انفجار عنيف قبل قليل الاثنين 23 مايو العاصمة صنعاء.

وأفاد مواطنون عن سماع دوي انفجار كبير وسط العاصمة صنعاء،

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية على لسان ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع عن تمكن الدفاعات الجوية بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع في سماء العاصمة صنعاء

وقال العميد سريع “دفاعاتنا الجوية تتمكن -بفضل الله- قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.”