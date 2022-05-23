وزارة الصحة تعلن الاحصائية النهائية للأضرار المادية والبشرية إثر سقوط الطائرة التجسسية المقاتلة في العاصمة صنعاء ومحمد عبدالسلام يصدر بيان عاجل “تفاصيل

أعلنت قناة المسيرة الفضائية نقلا عن متحدث وزارة الصحة عن سقوط 3 شهداء و 3 جرحى في مكان سقوط الطائرة التجسسية التابعة للعدوان في العاصمة صنعاء

وأسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان مساء اليوم طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لبعض الاضرار ووقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين إثر سقوط الطائرة التجسسية المقاتلة في جولة الرويشان في العاصمة صنعاء.

وفي هذا السياق قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، مساء اليوم الاثنين، إن إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان للهدنة القائمة”.

وأضاف عبدالسلام في تغريدة لهُ، “لو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الأمم المتحدة وجهات أخرى مغايرة”.

وحمّل محمد عبدالسلام دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية.