شهد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عرضا عسكريا لقوات النجدة بأمانة العاصمة، بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية وكذلك تزامنا مع ذكرى الشعار.

وفي العرض العسكري بحضور وكيلي وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ولقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ومدير عام القوة البشرية اللواء إبراهيم المؤيد، ومدير عام شرطة العاصمة اللواء الركن معمر هراش، ومدير عام المرور العميد دكتور بكيل البراشي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية العميد محمد الضحياني، ومدير كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي، وقائد قوات النجدة في الأمانة العميد أحمد حسن الهادي.

والقى مساعد قوات النجدة العقيد حسن مكيبر كلمة بالنيابة عن قائد النجدة أكد فيها أن الاستعراض العسكري لقوات النجدة اليوم يأتي تزامنا مع ذكرى الصرخة التي أطلقها الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه، في وجه دول الاستكبار، وقدم حياته ثمنا لذلك المشروع القرآني العظيم.

نائب وزير الداخلية يشهد عرضا عسكريا لقوات النجدة بالأمانة بمناسبة العيد الوطني الـ 32 للجمهورية اليمنية وذكرى الشعار#وزارة_الداخلية#الإعلام_الأمني_اليمني

24 شوال 1443 هـ‍https://t.co/RmmBY02wYw pic.twitter.com/Brf20NVJjg — الإعلام الأمني اليمني (@yemensmc2000) May 25, 2022

مشيرا إلى أن العرض اليوم للوحدات المختلفة التابعة لقوات النجدة، يأتي أيضا تزامنا مع ذكرى أعادة تحقيق الوحدة اليمنية. مؤكدا أن الوحدة اليمنية قدر وإرادة شعب ومصير، ولا يمكن التنازل عنها أو السماح للمحتلين ومرتزقتهم المساومة عليها أو استهدافها.

وقال: “من هذا الميدان تبعث قوات النجدة، رسائل للداخل والخارج، بأنهم سيحمون الوحدة بدمائهم، وسيقدمون تضحيات كبيرة من اجل حماية الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “قوات النجدة قدمت الكثير من التضحيات ومئات الشهداء في ميادين العزة والكرامة في سبيل الله والدفاع عن الوطن”. لافتا إلى أن العمل الميداني لقوات النجدة في تنفيذ المهام الموكلة إليها في تأمين العاصمة والمحافظات الحرة، ملموسا على الواقع وحققت الكثير من الإنجازات الأمنية في منع الكثير من الجرائم ومكافحتها، فضلا عن قيامها بالحد من جرائم تهريب الحشيش والمخدرات، والبضائع المهربة وغيرها من الجرائم التي تضر بمصلحة المواطن اليمني وتضر بالاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى أن القيادة الثورية والسياسية وقيادة وزارة الداخلية تولي قوات النجدة اهتماما خاصا، حتى وصلت الى هذا المستوى الكبير من النجاح في تنفيذ المهمات الموكلة إليها.

عرض عسكري لقوات النجدة

تزامناً مع ذكري السنوية للصرخه

وكذالك

الذكري الثانيه والثلاثون من الوحدة اليمنيه#وزارة_الداخلية#أمانة_العاصمة#قوات_النجدة pic.twitter.com/ViPsI5zok7 — Mohamed (@Mohamed_ALjabl) May 25, 2022

وجدد العقيد حسن مكيبر التأكيد بأن قوات النجدة ستظل في مقدمة الصفوف، دفاعا عن الوطن والمواطن، وستقدم الكثير من التضحيات حتى تحقيق النصر بإذن الله.

وفي تصريح لمدير التوجيه والعلاقات بشرطة الأمانة العقيد هاني مرغم أكد أن العروض العسكرية لوحدات أمن امانة العاصمة تؤكد الجاهزية العالية والاستعداد العالي، لمواجهة أي طارئ ومنع الجريمة قبل وقوعها وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة.

إلى ذلك قدمت كتائب ووحدات قوات النجدة في أمانة العاصمة عرضا عسكريا، كما قدمت آليات قوات النجدة عرضا كبيرا تضمن مدرعات بأس1 فخر الصناعة اليمنية.

حضر العرض عدد من ضباط وصف ضباط وأفراد وزارة الداخلية وقوات النجدة.