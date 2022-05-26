المطبخ هو المكان الوحيد في منزلك الذي يحتاج إلى النظافة بشكل دائم، لأنه المكان الذي تقوم فيه أنت وأفراد أسرتك بإعداد وجبات الطعام بشكل يومي.

يمكن أن يكون تنظيف المطبخ مهمة صعبة ومملة بسبب جميع البقع الشحمية والمحترقة التي توجد في العديد من أجهزة الطهي والخبز بعد استخدامها. لذا فقد شاركت خبيرة التنظيف كارولينا ماكولي مع موقع “سيتيزن” الإلكتروني، ثلاث حيل مدهشة لتنظيف غسالة الصحون والفرن والموقد، على النحو التالي:

تنظيف غسالة الصحون

على الرغم من أن غسالة الأطباق تحتوي دائمًا على ماء وصابون بداخلها لتنظيف الأطباق، إلا أنها تحتاج في بعض الأحيان إلى التنظيف للتخلص من الأوساخ والرائحة الكريهة التي قد تتركها الأطباق.

قد يكون تنظيف غسالة الأطباق بيديك فكرة جيدة، ولكن في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى القيام بغسل سريع وشطف قبل التحميل التالي من الأطباق لتنظيف غسالة الأطباق.

أضف وعاءًا من الخل إلى غسالة الأطباق، واترك غسالة الأطباق تعمل لدورة كاملة. سيساعد الخل في التخلص من أي أوساخ وبقع على الرفوف في غسالة الأطباق، كما أنه سينقي الرائحة في غسالة الأطباق ويترك رائحتها نظيفة ومنعشة.

تنظيف الموقد

يميل الموقد إلى جذب معظم الأوساخ في مطبخك لأنه المكان الذي تطبخ فيه جميع أطباقك. عادةً، إذا أحدثت فوضى في الموقد أثناء الطهي، يمكنك ببساطة تنظيف الموقد بالماء الدافئ وإسفنجة أو المنظفات التي تستهدف البقع الشحمية والمحترقة، ولكن بعد مرور بعض الوقت ستحتاج إلى التركيز على المناطق المخفية في الموقد.

عندما تشعر أن الوقت قد حان لاستهداف الأجزاء المخفية والعنيدة من موقدك، ما عليك سوى أخذ منشفة ورقية أو قطعة قماش رفيعة، ولفها حول سلك صلب رفيع للوصول إلى المناطق العنيدة ولإزالة تراكم الحموضة في تلك المناطق.

تنظيف الفرن

يعتبر تنظيف الفرن عملاً روتينيًا شاقًا للغاية، حيث تتعثر الأطعمة والشحوم والبقع العنيدة في جميع أنحاء الفرن.

تساعد بعض المنظفات في تفكيك الشحوم والبقع العنيدة، ولكن في بعض الأحيان يكون الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينظف فرنك تمامًا هو استخدام فرش التنظيف والإسفنج.

إذا كنت تواجه صعوبة في فرك صواني الخبز والشواء في الفرن، فعليك إدخالها في حوض الاستحمام وإضافة بعض الماء الساخن وأقراص غسيل الأطباق أو صابون غسيل الأطباق وتركها منقوعة لمدة 3 ساعات تقريبًا.

سيؤدي ذلك إلى تفكيك الشحوم والأطعمة المحترقة الصعبة عن الأرفف، وترك الصواني نظيفة دون الحاجة إلى فركها.