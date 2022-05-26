قتل 16 شخصا على الأقل، الأربعاء، وأصيب العشرات في أربعة تفجيرات استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبنتها جماعة داعش التكفيرية في مزار الشريف في شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجدًا في كابول، على ما أعلنت السلطات.

قتل 16 شخصا على الأقل، الأربعاء، وأصيب العشرات في أربعة تفجيرات استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبنتها جماعة داعش التكفيرية في مزار الشريف في شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجدًا في كابول، على ما أعلنت السلطات.

ووفق وكالة “فرانس برس” قال الناطق باسم الشرطة المحلية في مدينة مزار الشريف، آصف وزيري، إن ثلاثة قنابل وضعت في حافلات في أحياء مختلفة بالمدينة”.

وأوضحت الشرطة وأجهزة الصحة أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا وجرح نحو 15 آخرون. ولفت مدير هيئة الصحة في بلخ نجيب الله تاوانا إلى أن ثلاث نساء بين القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.

وأعلنت جماعة داعش التكفيرية مسؤوليتها عن هذه الهجمات الثلاث مساء الأربعاء.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابول في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح، على ما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم شرطة العاصمة خالد زدران ليل الأربعاء الخميس.

وأكد شهود أن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المسجد الواقع في كابول لنقل ضحايا التفجير إلى المستشفيات.

وذكرت وزارة الداخلية أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

وقد أعلنت داعش مسؤوليتها عن بعض من أكثر الهجمات دموية في البلاد نهاية أبريل.