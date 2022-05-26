تفقد عضو مجلس الشورى محمد سلمان يوم أمس، والمدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء طه جران ورئيس اللجنة الفرعية للدورات الصيفية بمحافظة صنعاء هادي عمار، أنشطة المراكز الصيفية في مديرية بني مطر.

واطلع سلمان وجران وعمار على الأنشطة والبرامج الصيفية ومدى استفادة الطلاب الملتحقين بها في مختلف المجالات.

ونوه الزائرون بما تتضمنه الدورات والمدارس الصيفية من برامج دينية وثقافية ورياضية وتعليمية وتربوية تؤسس لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة وصقل مواهبهم وحمايتهم من مخاطر الحرب الناعمة والأفكار المضللة، خاصة خلال العطلة المدرسية. وأكدوا أهمية تضافر الجهود لإنجاح المراكز الصيفية وتحقيق استفادة الملتحقين بها، خاصة تعزيز الهوية الإيمانية في نفوسهم.

كما تفقد الزائرون اختبارات الشهادة العامة الثانوية في عدد من المراكز بمديرية بني مطر .. منوهين بأداء وانضباط اللجان ومستوى الاهتمام بأجواء العملية الاختبارية. رافقهم خلال الزيارة مديرا المديرية عبدالقادر المحضار والتربية يحيى الكحلي وعضو اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية علي المخلافي.