صرح ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بأنّ “الحرب في أوكرانيا ربما تستمر لفترة طويلة”، ما يتطلب استعداد الحلف وتقديم الدعم لأوكرانيا لفترة طويلة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن ستولتبرغ القول إنّه يجب أخذ الصين في الاعتبار ضمن المفهوم الاستراتيجي المقبل للناتو. وأضاف: “الهدف هو تبنّي إجراء سريع لضم فنلندا والسويد إلى الناتو، ولكن هناك حاجة لموافقة الدول الـ30 الأعضاء في الحلف”.

وأوضح أنّ الحلف على استعداد لاستخدام آلية لخفض التوترات، كانت قد وُضعت منذ عام لتحسين الاتصالات بين اليونان وتركيا.

يذكر أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، في وقت سابق، أنّ تركيا لا تستطيع الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، لأنّ هاتين الدولتين “ترفضان تسليم الإرهابيين”، وفرضتا عقوبات على أنقرة.

ووضعت تركيا 3 شروط لانضمام البلدين إلى الناتو، هي: إنهاء دعمهما الجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية، وتقديم ضمانات أمنية واضحة، ورفع حظر التصدير إلى تركيا.