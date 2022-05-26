سقط قتلى وجرحى من المواطنين، اليوم الخميس، اثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة عدن جنوب البلاد.

وأفادت المصادر بان عبوة ناسفة شديدة الانفجار وضعت في مكب للنفايات داخل سوق للقات والسمك بمديرية الشيخ عثمان وتم تفجيرها عن بعد ، لحظة الذروة.

وكانت مصادر طبية في المدينة أفادت بمقتل 5 اشخاص واصابة قرابة 40 اخرين بالانفجار، متوقعة ارتفاع الحصيلة نظرا لخطورة بعض الإصابات.

وتم توزيع بعض المصابين على مستشفيات المدينة، اغلبهم نقلوا إلى مستشفى لأطباء بلا حدود.

وقال مصدر طبي ان مستشفى اطباء بلا حدود أطلقت نداء استغاثة للمطالبة بإنقاذ حياة الجرحى الذين اصيبوا إثر انفجار القنبلة اليدوية. وأشار إلى ان المشفى بحاجه الى عدد كبير من المتبرعين بالدم لجرحى انفجار سوق في الشيخ عثمان.

ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن توقيته يشير إلى انه يحمل رسائل سياسية في ظل الاحتقان الذي صعده قرار الرئاسي الإطاحة بأبرز رجال الإصلاح ومحسن في السلطة القضائية وتعيين موالي للانتقالي بدلا عنه.