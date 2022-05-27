بثت قناة روسيا اليوم عربي اليوم الجمعة 27 مايو2022 تصريح لوزارة الدفاع الروسية

جاء فيه:

” خلال عملية عسكرية خاصة حصلنا على وثائق تثبت قيام امريكا بتدريب مختصين اوكرانيين للتعامل مع مرض تفشي فيروس جدري القرود .

واوضحت وزارة الدفاع الروسية ان اهتمام وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون بهذه العدوي ليس من قبيل الصدفة.

واكدت وزرة الدفاع الروسية : على ان عدوى فيروس جدري القرود سيكون كارثة عالمية للبشرية جمعاء لأن فيروس الجدري له قدرة على الفتك اكثر بعشر مرات من فيروس كوفيد الكورونا .

ولفتت وزارة الدفــاع الروسية الى ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون وفي عام 2003م قامت ببرنامج تطعيم اجباري ضد مرض الجدري وبموجبه تم تطعيم الجنود الامريكان وموظفي السلك الدبلوماسي والاطباء وهذ مؤشر ودليل على ان امريكا تعتبر فيروس الجدري له اولوية في الاستخدام العسكري من خلال سعيهالحماية قواتها من مرض الجدري .

ونبهت وزارة الدفـاع الروسية الى انه من الممكن ان يتم استخدام فيروس الجدري في اعمال ارهابية نتيجة غياب الضوابط المناسبة وانتهاك متطلبات الامن البيولوجي في الولايات المتحدة الامريكية .

حيث اشارت وزارة الدفاع الروسية وخلال الفترة من 2014-2021 م عثر وبشكل متكرر على قوارير غير مسجلة لفيروس جدري القرود في مختبرات وكالة الادوية الفيدرالية ومعهد ابحاث الجيش الامريكي للامراض المعدية في ميريلاند ومركز ابحاث اللقاحات في بنسلفانيا الامريكية ”

في الصدد قالت:” قناة الميادين ونقلاً عن وزراة الدفاع الروسية : ” ان فيروس جدري القرود بدأ بالتفشي من نيجيريا حيث تعمل 4 مختبرات بيولوجية أميركية”>