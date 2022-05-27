ووزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الجمعة، برومو ترويجي للوثائقي الذي سيبدأ عرضه إبتداءاً من يوم الأحد 29 مايو 2022م، الساعة الـ 7:30 مساءاً بتوقيت صنعاء، على جميع القنوات الوطنية وموقع الإعلام الحربي.

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ومدينة الدريهمي استمر حصارها أكثر من سنتين، وعمد المرتزقة حينها إلى شن اعتداءات إجرامية وحشية غادرة شبه اليومية والتي تتزامن مع حصار خانق يهدد حياة الأهالي داخل هذه المدينة المحاصرة.

وأبناء الدريهمي الذين بلغت بهم الفاقة والضرر جراء الحصار إلى الحالة التي دفعت الكثير منهم إلى أكل أوراق ما تبقى من الشجر، بعد أن كثف المرتزقة من قصفهم لمنازل ومزارع المواطنين في سياق حربهم الإجرامية التي تهدف إلى إحراق الأخضر واليابس.

وكان قد قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان الاعلام الحربي سيزيح قريبا الستار عن فيلم وثائقي من خمسة أجزاء.

وأضاف العميد يحيى سريع ان الفيلم سيكشف سر ملحمة من ملاحم الصمود اليماني رغم الحصار والقصف المتواصل على مدى عامين كاملين في مدينة ساحلية مكشوفة لنيران العدو برا وبحرا وجوا (صمود الأبطال في مدينة الدريهمي).