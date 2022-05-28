استقبل وكيل محافظة حجة الأسـرى المحررين جمال جبران صفيان وسامي صالح البكيلي وعدنان مصطفى سليمان من أبناء مديريات بني قيس وبكيل المير وقفل شمر.

وأشاد وكيل المحافظة بتضحيات وبطولات الأسـرى وصمودهم في ميادين الصمود وسجون العدو .. مثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ولجنة شؤون الأسرى في متابعة ملف الأسرى والإفراج عنهم.

فيما نوه رئيس شعبة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة المهندس عدنان قوارة، بدور قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى ولجنة شؤون الأسرى واهتمامها الأسـرى والتنسيق للإفراج عنهم.

بدورهم عبر الأسرى المحررون، عن الامتنان لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ولجنة شؤون الأسرى، لمتابعة ملف الأسرى. وتم خلال الاستقبال تكريم الأسرى بمبالغ مالية.