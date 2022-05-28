استُشهد الطفل الفلسطيني زيد محمد سعيد غنيم (15 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال التصدّي اعتداءات قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ “الطفل زيد غنيم استُشهد في إثر إصابته برصاص الاحتلال الحيّ في الرقبة والظهر”.

وأفاد شهود عيان من البلدة أنّ “الطفل غنيم تفاجأ بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في أزقة البلدة، وحاول الاحتماء في مرأب للسيارات تابع لأحد المنازل، إلّا أن قوات الاحتلال أطلقت رصاصها الحي صوبه وأعدمته”.

على ذات السياق، أعلنت لجنة التنسيق الفصائليّ في بيت لحم الإضراب الشامل، اليوم السبت، للمشاركة في تشييع الشهيد الفلسطينيّ الفتى زيد غنيم.

الفسلطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في نابلس

كذلك، أُصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تصدّيهم لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرقي نابلس، وبلدة بيتا جنوبيّها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بإصابة 88 مواطناً بينهم اثنان أُصيبا بالرصاص المعدني، و21 بالاختناق، وواحد بحروق خلال التصدي لاعتداءات الاحتلال في قرية بيت دجن.

وأضاف جبريل أنّ “اثنين من المواطنين أُصيبا برصاص الاحتلال المعدني المغلَّف بالمطاط في بيتا جنوبي نابلس، كما أُصيب 14 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.