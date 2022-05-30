يستمر انهيار الريال اليمني في المناطق المحتلة، حيث تجاوز الدولار الواحد الـ1000ريال يمني، بينما يظل ثابتاُ في المناطق المحررة.

وكان أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني ليوم الاثنين 30 مايو 2022م، في كلا من مناطق صنعاء ومناطق عدن.

الأسعار بمناطق صنعاء

الدولار

شراء 557,5 إلى 558 ريال.

بـيـع 559,5 إلى 560 ريال.

الريال السعودي

شراء 148 إلى 148,2 ريال.

بـيـع 148,4 إلى 148,5 ريال.

الأسعار بمناطق عدن

الدولار

شراء 1003 إلى 1006 ريال

بـيـع 1015 إلى 1020 ريال

الريال السعودي

شراء 264 إلى 265 ريال.

بـيـع 267 إلى 268 ريال.