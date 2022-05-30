شهد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط وقيادات الدولة، اليوم الإثنين، 29 شوّال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022حفل تخرج الدفعة السادسة تخصصي من كلية الشرطة والدفعة الثانية شرطة نسائية في العاصمة صنعاء.

وخلال الحفل عبر الرئيس المشاط عن أمله أن يكون الخريجون والخريجات رافداً نوعياً للمؤسسة الأمنية في وحداتها المختلفة، مؤكداً على مواصلة العمل على تخفيف وطأة الحصار المفروض على بلادنا بمختلف السبل ولم نقبل بالهدنة إلا لتحقيق هذا الغرض.

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وأكد المشاط أن صحوة المؤسسة الأمنية وتغير العقيدة الأمنية حقق الأمن وأحبط خطط الأعداء لاستهداف الجبهة الداخلية، وأن الأداء المتميز لرجال الأمن والشرطة يعكس المظهر العام للدولة وهو ما يجب الحرص عليه من قبل منتسبي المؤسسة الأمنية، كما يجب أن يكون رجل الأمن النموذج الأمثل في السلوك والأداء القويم لأبناء شعبنا اليمني العظيم.

وأشار الرئيس المشاط الى أنه من المهم جدا أن تنعكس كل المعارف والعلوم الأمنية المكتسبة خلال سنوات الدراسة واقعا وسلوكا عمليا وهذه خطوة على طريق بناء الدولة،

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مبادرة جديدة لفتح الطرق

وأوضح الرئيس المشاط أنه في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية المفاوضة في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرق المغلقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني سنعلن عن مبادرة من جانبنا.

ولفت الى أن قوى العدوان توظف المعاناة والأوضاع الصعبة في محافظة تعز والمحافظات المختلفة، وتعمل جاهدة على استغلال معاناة المواطنين في محافظة تعز وتلك القوى هي من افتعلها ومن ترفض خيارات رفعها.

تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لصالح الراتب

وأشار الرئيس المشاط الى تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لصالح الراتب على أساس أن تغطي قوى العدوان والمرتزقة العجز الحاصل من إيرادات النفط والغاز.

ولفت الى أنه يتوجب على قوى العدوان والمرتزقة أن يفوا بالتزاماتهم تجاه العجز والفجوة في تغطية رواتب موظفي الدولة.