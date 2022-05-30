استأنف الاحتلال الإماراتي عمليات النهب والسرقة المنظمة للنفط اليمني الخام في محافظة شبوة المحتلّة.

وأعلن محافظ شبوة المعين من قبل الاحتلال الإماراتي، أمس، عن ترتيبات لاستئناف إنتاج عشرات الآلاف من براميل النفط من أهم قطاعاته في اليمن، وذلك في أعقاب تقارير عن بيع حكومة المرتزِقة هذا القطاع لشركة وهمية تدار من قبل أبو ظبي.

وتأتي كلّ هذه الخطوات للتغطية على عمليات النهب المُستمرّة للثروات اليمنية وحرمان أبناء الشعب من الحصول على حقوقهم.

ولفت المرتزِق عوض بن الوزير في تصريح صحفي، إلى أن الاستعدادات تجرى حَـاليًّا لاستئناف إنتاج النفط من القطاع 5 في جنة هنت، مُشيراً إلى أن الطاقة الأولية ستصل إلى أكثر من 35 ألف برميل يوميًّا.

فيما أشار نشطاء إلى أن الكميات غير المعلنة تتجاوز ضعف المعلن عنها، وهو الأمر الذي يؤكّـد أن كُـلّ خطوات الاحتلال وأدواته في هذا السياق ترمي إلى المزيد من عمليات النهب.