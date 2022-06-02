وجه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي تحديا للمرتزقة بمحافظة تعز بفتح الطرقات والخطوط من جانبها إن كانت تمتلك قرارها.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدات نشرها على حسابه تويتر من يدعي إننا نحاصر تعز فيحرجنا ويفتح الخطوط من عند مرتزقته واتحداهم يفعلوها ويثبتوا انهم الى جانب ابناء تعز.

وفي تغريدة اخرى قال: لمرتزقة العدوان اتتباكى وبيدك حل لم تنفذه, ان كنتم تملكون قراركم وتحبون مصلحة المواطن في تعز فاثبت ذلك من طرفك اولا بفك الحصار عن جميع الطرق المؤدية الى تعز وافضحونا مسموح.