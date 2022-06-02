علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الخميس، عن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين جديدة لدواع إنسانية.
وقال عبد السلام في تغريد له: بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى ورفع رسالة أممية الى رئيس المجلس السياسي الاعلى أمكن القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية.
وأضاف عبد السلام: على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين، والعبرةُ بمدى التزام الطرف الآخر بتعهداته ليُصار إلى بحث شامل للوضع الإنساني.
بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى ورفع رسالة أممية الى رئيس المجلس السياسي الاعلى أمكن القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية، على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين، والعبرةُ بمدى التزام الطرف الآخر بتعهداته ليُصار إلى بحث شامل للوضع الإنساني .
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 2, 2022