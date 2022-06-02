علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الخميس، عن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين جديدة لدواع إنسانية.

وقال عبد السلام في تغريد له: بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى ورفع رسالة أممية الى رئيس المجلس السياسي الاعلى أمكن القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية.

وأضاف عبد السلام: على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين، والعبرةُ بمدى التزام الطرف الآخر بتعهداته ليُصار إلى بحث شامل للوضع الإنساني.