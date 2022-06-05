أدان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم الهندي للنبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله وإلى أزواجه أمهات المؤمنين ويؤكد أنها غير مقبولة.

وقال عبد السلام في تدوينه له.. الإساءة للنبي محمد صلوات الله عليه وآله وإلى أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدانة وغير مقبولة، وهي ترتد على أصحابها وتمثل إفلاسا أخلاقيا لهم، وإن مقام الأنبياء ورسالاتهم قضية واجبة الاحترام والتقديس من قبل كل الأمم والشعوب.