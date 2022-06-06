أدانت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قبل المتحدث باسم الحزب الحاكم في دولة الهند.

واعتبرت وزارة الإرشاد في بيان لها، إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول عليه الصلاة والسلام، غير مقبولة بحق الأنبياء والرسل باعتبارهم محل تقديس واحترام من قبل جميع الأمم والشعوب.

ودعت وزارة الإرشاد كافة الدول الإسلامية والهيئات والجمعيات الإسلامية إلى نصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتجريم من يسيئون إليه ومقاطعة الدول التي تصدر عنها الإساءات سياسياً واقتصادياً وفي مختلف المجالات.

وقالت” إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أقرب إلينا من قلوبنا وأغلى من جميع الخلق، ومثل هكذا تصريحات تندرج ضمن سياسة ممنهجة للاعتداء على المسلمين والإساءة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا تندرج ضمن مظاهر التعصب الديني التي تتصاعد فيه برعاية المسؤولين السياسيين”.

وأضاف بيان وزارة الإرشاد” إن تلك الإساءات تتطلب وقفة إسلامية غاضبة تنتصف لرسولنا الكريم، ما يجب على دولة الهند تقديم المسيئين للمحاكمة ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة للرسل والرموز الدينية وكل ما هو مقدّس لدى الأمة الإسلامية”.