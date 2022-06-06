قال رئيس اللجنة العسكرية الخاصة بنقاشات الأردن اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي أن ما عجز العدو عن تحقيقه خلال أكثر من سبع سنوات من العدوان والحصار، لن يحصل عليه بالمفاوضات او بأي وسيلة أخرى .

واستهجن في تصريح له مساء اليوم الأحد، التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام العدو على لسان المشاركين في المفاوضات من الطرف الآخر بادعائهم عرقلة الجانب الوطني للمفاوضات الجارية في الاردن، مؤكداً أن الجانب الوطني تقدم بمبادرة جدية بفتح ثلاث طرق في تعز بهدف انهاء معاناة المواطنين وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكل سلاسة.

وأشار اللواء الرزامي الى عدم وجود تجاوب صريح من الطرف الآخر مع هذه المبادرة، الأمر الذي يضع الكثير من التساؤلات حول نية واهداف الطرف الآخر من المفاوضات الجارية. وأكد استعداد الجانب الوطني لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها من جانب واحد، بهدف التقدم في المفاوضات.

وقال: ندعو ممثلي الأمم المتحدة للنزول مع اللجنة إلى محافظة تعز ومعاينة الواقع لإثبات جدية الجانب الوطني ومعرفة من الطرف المعرقل لفتح المنافذ الإنسانية. واضاف: نجدد التأكيد على حرص الجانب الوطني على تخفيف المعاناة عن أبناء تعز وكل أبناء الوطن ونؤكد أن الكرة بملعب الطرف الآخر، لافتا الى ان على الطرف الآخر أن يدرك المسؤولية الإنسانية تجاه شعبنا اليمني الذي يعاني وما زال من حصار وعدوان ظالم وغاشم.