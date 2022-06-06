شهدت مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات كيان العدو الإسرائيلي المحتل.

ووفقاً لوكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية فإن “قوات الاحتلال اعتقلت أسيراً محرراً بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق نابلس شمال الضفة المحتلة”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من مخيم الأمعري في رام الله، و ثلاثة آخرين قرية “حوسان” في بيت لحم جنوب الضفة بعد اقتحام منازلهم.

وهذا وتنفذ قوات العدو الغاصب حملة مداهمات واعتقالات يومية تطال عدداً كبيراً من المنازل والفلسطينين العزل وسط صمت دولي مطبق.