رصدت إحصائية رسمية مقتل وإصابة أكثر من 160 مدنياً في مناطق محافظة صعدة الحدودية مع المملكة خلال الشهر الماضي جراء استهداف السعودية لمناطق المدنيين.

الإحصائية الصادرة عن أمن المحافظة أكّدت أن أكثر من 160 مواطناً في صعدة لقوا مصرعهم أو جرحوا خلال الشهر الفائت بفعل “استهداف القرى والمناطق الحدودية المأهولة بالسكان في الحافظة” مشيرة إلى القائمة تضم أطفالاً ونساء.

هذا ولا تتوقف السعودية عن قصف المناطق الحدودية في المحافظة حتى في أيام الهدنة التي تشهد خروقات سعودية متتابعة أبرزها في “صعدة” مسقطة قتلى وجرحى من المدنيين.