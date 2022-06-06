تواصلت الاحتجاجات الغاضبة لليوم الثاني على التوالي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت النفطية، شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن العشرات من شباب منطقة خلف الغاضبين، أقدموا خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، على إغلاق ميناء المكلا للمطالبة بتحسين الخدمات، ومنها الكهرباء. وذكرت أن الشباب أقدموا بعد إغلاق الميناء على إغلاق مبنى شركة النفط، حتى تلبية مطالبهم الأساسية.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتجاجات مستمرة في شوارع المكلا، حتى تلبية مطالبهم من قبل حكومة المرتزقة بتوفير المياه والكهرباء. وحمل المحتجون لافتات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، منددين بتردي الأوضاع المعيشية.

وكان أصيب، أمس الأحد، مواطن في الاحتجاجات برصاص مرتزقة العدوان واعتقال عدد من الآخرين، بعد قطعهم عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميناء المكلا احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه عن منازلهم منذ فترات طويلة.