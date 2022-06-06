نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من تصويت لسحب الثقة منه داخل حزب المحافظين الحاكم، وذلك بعدما أطلق 54 نائبا من الحزب هذا الإجراء في أعقاب ما يعرف بـ”بارتي غيت” (Partygate) أو فضيحة الحفلات، بينما اعتبر ناطق باسم جونسون أن التصويت يمثّل فرصة لـ”طي الصفحة”، والتركيز على قضايا أهم.

وفضيحة الحفلات تتعلق بتجمعات أقيمت داخل مقر الحكومة البريطانية (داوننغ ستريت)، وحضرها بوريس جونسون إبان فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التصويت السري اليوم في أعقاب خلافات بين أعضاء الحزب الحاكم حول مخالفة جونسون لتدابير محاربة جائحة كورونا، وانقسامات بشأن السياسة الاقتصادية وأسلوبه في قيادة الحكومة.

وكان جونسون يحتاج إلى الفوز بتأييد ما لا يقل عن 180 نائبا (نصف أعضاء الحزب في البرلمان زائد واحد) من حزب المحافظين للبقاء في عمله رئيسا للوزراء.

وفي رسالة إلى نواب حزبه في مجلس العموم (البرلمان)، طلب جونسون تأييده ورفض مقترح حجب الثقة، وقال “أطلب منكم دعمكم الليلة، لأنني أعرف مقدار ما يمكننا تحقيقه معا”، مضيفا “يمكننا وضع حد للهوس المفضل لوسائل الإعلام، ويمكننا الاستمرار في العمل دون توقف الضوضاء”.

وبعدما تخطي جونسون تصويت حجب الثقة، فلن يواجه تصويتا مماثلا لمدة عام بموجب قواعد الحزب المعمول بها حاليا.