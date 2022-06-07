أوضح الناطق الرسمي لشركة الغاز علي معصار اليوم ان إيرادات اعمال الصيانة لأسطوانات الغاز انتقلت الى البنك المركزي في مأرب منذ العام 2016.

وأكد معصار ان البنك المركزي في مارب لم يقم بأعمال الصيانة رغم مطالبتنا المستمرة لهم من قبل قيادة الشركة اليمنية للغاز في صنعاء.

وأضاف” شركة الغاز في صنعاء منذ العام 2019 قامت باستبدال أكثر من أربعين ألف أسطوانة غاز تالفة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ومناطق سيطرة الاحتلال.

ونحمل المرتزقة في بنك مارب المسؤولية الكاملة جراء احتجازهم لإيرادات الصيانة مما تسبب في إزهاق المزيد من أرواح المواطنين نتيجة أسطوانات الغاز التالفة.

وأشار معصار الى انه تم اليوم بمحافظة عمران تدشين استبدال ألف أسطوانة غاز تالفة بأسطوانات جديدة ومصانة وتوزع للمواطنين مجانًا.