كشفت شرطة مديرية الحداء بمحافظة ذمار تفاصيل جريمة القتل التي تعرض لها المجني عليه بدر محمد صالح عاطف -25 عاما-، على يد زوجته.

وأوضحت شرطة المديرية أن المدعوة مريم ناصر علي عاطف كليب -25 عاما، قامت بقتل زوجها من خلال توجيه عدة طعنات له من سلاح أبيض “سكين”، في انحاء جسمه، والقيام بذبحه بعد أن فارق الحياة والتمثيل بجثته، وتقطيع الأطراف ووضعها في الطبون “التنور” لإحراقها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة قامت بعد ارتكاب جريمتها بمحاولة الانتحار من خلال شرب جرعات كبيرة من مبيد حشري سام.

لافتة إلى أنه عقب تلقي الشرطة البلاغ تحركت فورا إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، بعد إبلاغ وكيل نيابة شرق، وتم نقل المتهمة إلى المستشفى والتحفظ عليها.

وذكرت الشرطة أن أسباب ارتكاب الزوجة لجريمة القتل تعود لخلافات أسرية. مؤكدة أن مثل هذه الجرائم دخيلة على مجتمعنا اليمني، ويجب على الجميع العودة إلى الله والتمسك بالهوية الإيمانية، وتحصين انفسنا ومجتمعنا بالثقافة القرآنية.