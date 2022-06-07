أعلن مكتب المبعوث الأممي موافقة لجنة التنسيق العسكرية لصنعاء والسلطة الموالية للتحالف على إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمعالجة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام في الوقت المناسب، وتعيين جهات تنسيق لغرفة التنسيق في غضون أسبوع لضمان التواصل المنتظم.

وعقد مكتب المبعوث الخاص لليمن اليوم الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكرية للطرفين في عمان بالأردن، بحسب بيان صادر عن المكتب، وشارك في الاجتماع ممثلون عسكريون من حكومة الفنادق وأنصار الله وقيادة القوات المشتركة للتحالف، بتيسير من المستشار العسكري الرئيسي لمبعوث الأمم المتحدة العميد الركن أنطوني هايوارد.

وقال هابوراد “على الرغم من العديد من التحديات المستمرة ، فإن التزام الأطراف بالحوار البناء وتبادل جهود خفض التصعيد يظهر عزمهم على الحفاظ على الهدنة وتخفيف معاناة المدنيين”.

ووافقت لجنة التنسيق العسكري على الاجتماع على أساس شهري لضمان استمرار المناقشات المنتظمة على المستوى الاستراتيجي.