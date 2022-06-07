قدمت شركة YOU للإتصالات عن تخفيضات كبرى في خدمة الانترنت فورجي متوفقة على شركة يمن موبايل.

وجاءت عروض شركة YOU أكثر اغراء من العروض المقدمة من شركة يمن موبايل.

وقال مشتركون إنهم تحولوا الى شركة YOU بسبب عروضها الكبيرة وخدمتها في التغطية الأفضل.

وأضافوا ان شركة YOU تقدم تقديريا تفصيليا للمشتركين حول استخدام الانترنت، بينما يتبخر رصيد الفور جي في شركة يمن موبايل دون معرفة استخدامه.

وقالت الشركة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي : نضع بين أيديكم التعرفة الجديدة لجميع باقات الفورجي (باقات الإنترنت فورجي وباقات مكس فورجي) لكي تلبي جميع احتياجاتك ورغباتك بأسعار تنافسية هي الأوفر في اليمن للخدمة الأسرع في اليمن من الشبكة الأحدث في اليمن.

ملاحظات:

– جميع الأسعار شاملة للضريبة.

– جميع الباقات تراكمية الأرصدة.

– يمكنك الاشتراك في أكثر من باقة في نفس الوقت.

– إنترنت فورجي في الباقات لا يأخذ من الرصيد الأساسي فقط من أرصدة الباقة.

– سيحصل المشترك لأول مرة في الخدمة على واحد جيجا مجاناً يستخدم خلال يوم.