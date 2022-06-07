توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية لعدة محافظات والسواحل الجنوبية والغربية، وأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز وإب.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات الضالع، ريمة، حجة والمحويت وأجزاء من السواحل الجنوبية والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى أنه من المحتمل أن تكون الأجواء حارة وجافة نهاراً على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-43 درجة مئوية .

كما ستكون الأجواء حارة ورطبة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 – 39 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في أرخبيل سقطرى.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجاري وممرات السيول، وسائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بأنواعها في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الإحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز بأنه هطلت أمس أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية.