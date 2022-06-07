قدّم أبناء محافظة الحديدة اليوم، دعماً مالياً بمبلغ سبعين مليون ريال في إطار حملة إعصار اليمن لدعم المرابطين في الجبهات.

وخلال تسيير القافلة ثمن محافظ الحديدة محمد قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري عطاء أبناء تهامة، ومواقفهم المشرفة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية بحق اليمن أرضاً وإنساناً، من خلال استمرار تسيير قوافل الرجال والمال للجبهات.

وأكدا أن القافلة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. معتبراً القافلة امتداداً لقوافل البذل والعطاء وتجسيد صمود وثبات الشعب اليمني، الذي أصبح اليوم أكثر قوة وصلابة في مواصلة معركة التحرر والاستقلال حتى تطهير كامل أراضي الوطن من دنس الغزاة.

وأشار قحيم والبشري، إلى أن القافلة، ستتبعها قوافل عدة، باعتبار ذلك أقل ما يمكن وفاءً لتضحيات وصمود الجيش واللجان الشعبية المرابطين وتعزيزاً للانتصارات التي يسطرونها في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

فيما نقل مسؤول القوافل في الجمهورية جبران الرازحي، تحيات قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي لأبناء الحديدة وكل من بذل وساهم في تسيير القوافل دعماً للجبهات.

وأكدوا استمرار النفير العام والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل العطاء لدعم المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.