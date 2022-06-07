أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن تحالف العدوان يتحكم في منح التصاريح للرحلات الجوية، مبينا استعدادهم الكامل لجدولتها.

وقال خالد الشائف في تصريحات صحيفة، إن قوى التحالف تتحكم بمزاجية بمواعيد الرحلات من وإلى مطار صنعاء والإعلان عنها، مؤكدا أن التحالف ليس جاداً في تنظيم الرحلات إلى مطار صنعاء.

وأوضح الشائف إلى أنه لم يتم تنفيذ سوى 6 رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة إلى القاهرة من أصل 25 رحلة من المفترض أن تنفذ ضمن مرحلتي الهدنة.

وأشار مدير مطار صنعاء الدولي، إلى أن الأمم المتحدة لم تضغط على تحالف العدوان بالشكل المطلوب لتنفيذ الرحلات التي تضمنتها الهدنة الأممية.

وتابع ” نخشى أن يكون تحالف العدوان يعتمد نفس السلوك في المرحلة الأولى من الهدنة في المماطلة بتنفيذ الرحلات “.