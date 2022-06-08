وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في لقاء اليوم مع مشائخ ووجهاء محافظة تعز، ليس هناك أحد في هذه الدنيا بمستوى أن يصادر على شعب اليمن حريته واستقلاله وكرامته، سندحر الأعداء ونستعيد كل وطننا وأننا ولن نسمح لهم بالاستمرار في العدوان والحصار.

وتابع: نعي جيدا أن ما نقدمه من تضحيات هو شيء يسير مقابل ما يمكن أن ندفعه من خسائر لو قبلنا بالذلة والاحتلال. مؤكداً لن نورث لأجيالنا الخضوع للاحتلال الخارجي والوصاية الأجنبية.

وأشار الى أن العدوان يهدف إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي من أي دور يمكن أن يقوم به اليمن، ملفتاً الى أن من يقود لواء التطبيع والعمالة والشراكة والتحالف مع “إسرائيل” هو الذي ينفذ العدوان على بلدنا.

وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة هي التصدي للعدوان، فالتهديد العسكري مستمر والأعداء يعدون العدة للتصعيد في المرحلة القادمة، وأضاف: معنيون اليوم بعد تجاوز صعوبات كبيرة بفضل الله أن نبني عليها التقدم إلى الأمام بخطى ثابتة لنصل إلى النصر الحاسم.