التقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الأربعاء، بوجاهات ومشائخ محافظة تعز.

وقال قائد الثورة خلال اللقاء أن محافظة تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة والتي كانت حاضرة في موقفها الكبير في التصدي للعدوان الذي استهدفها واستهدف كل الوطن.

ولفت الى أن الجانب الرسمي معني بخدمة المجتمع في محافظة تعز بكل الإمكانات المتاحة والتعاون مع المبادرات الاجتماعية.

وأكد قائد الثورة أن من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان، ولسنا من نحاصِر بل نحن المحاصَرون. كما أكد الإستعداد لفتح طرقات لخدمة المواطنين بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف الآخر.

وأشار الى أن محافظة تعز هي أيضا عنوان للمظلومية التي عانت منها نتيجة العدوان الغادر وجعل جزء كبيرا من هذا العدوان متوجها عليها، كما أن دور محافظة تعز في مواجهة العدوان محوري بكل الاعتبارات سكانيا وجغرافيا وتنوعها يتصدر العناوين في هذا الوطن.

وقال قائد الثورة: لا ننسى ما فعله تحالف العدوان بمحافظة تعز من الجرائم الشنيعة وجرائم التدمير الممنهج للبنية التحتية، لا ننسى جرائم القتل والسحل والصلب التي استهدف بها تحالف العدوان الأحرار من أبناء محافظة تعز.

وأكد أن العدو يستهدف محافظة تعز بالاختلالات الأمنية حتى لا يكون هناك وضع مستقر، كما أمل أن يكون هناك عناية بمعالجة كل المظلوميات في محافظة تعز، محملا الطرف الآخر مسؤولية الامتناع والتنصل عن فتح الطرقات.